В столичном регионе – третья волна пандемии COVID-19

Photo : KBS News

В столичном регионе сложилась ситуация, аналогичная той, что была в феврале-марте и августе этого года. Следовательно, можно с уверенностью говорить о третьей волне пандемии COVID-19. Об этом заявил в пятницу на ежедневном брифинге представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. Он напомнил, что на долю столичного региона постоянно приходятся более половины всех новых случаев инфекции. В частности, 19 ноября 68% из 363 новых случаев инфекции зарегистрированы в Сеуле и провинции Кёнгидо. Если в течение недели их среднесуточное число будет превышать 200, правительство примет решение о повышении режима социального дистанцирования до второго уровня, не дожидаясь окончания двухнедельного срока действия уровня 1,5. Второй уровень социального дистанцирования предусматривает запрет на массовые мероприятия с участием более чем 100 человек и прекращение работы ряда объектов особого риска.