Президент РК призвал страны АТЭС сотрудничать в преодолении кризиса COVID-19

Photo : YONHAP News

20 ноября президент РК Мун Чжэ Ин выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшемся в формате видеоконференции. Он рассказал участникам саммита об усилиях РК по сдерживанию пандемии COVID-19, сообщил о выделении 100 млн долларов на оказание гуманитарной помощи разным странам и о том, что РК делится с мировым сообществом опытом противоэпидемических мер. Он также упомянул о «Великой мечте» АТЭС - создании единого экономического сообщества и либерализации торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для её достижения южнокорейский президент предложил активно сотрудничать в обеспечении мвободного передвижения деловых кругов и кадров между странами. Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость приложить ещё больше усилий для сотрудничества в обеспечении всеобщего восстановления, чтобы нынешняя угроза не стала причиной усугубления неравенства. Президент заявил о стремлении обеспечить баланс между зелёной и цифровой экономикой. Участники саммита приняли программный документ «Видение пост-2020», определяющий развитие АТЭС на ближайшие 20 лет. В нём изложены планы по активизации инвестиций в регионе. Главной темой саммита АТЭС, состоявшегося после двухлетнего перерыва, стало преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 21-22 ноября президент РК примет участие в ежегодном саммите Большой двадцатки.