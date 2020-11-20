На саммите Большой двадцатки президент РК подчеркнул важность международного сотрудничества

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Президент РК Мун Чжэ Ин выступил с речью на саммите Большой двадцатки, проходившей 21-22 ноября в формате видеоконференции. Он выступил в первый день саммита, на первой сессии, придав главное внимание вопросу восстановления экономического роста, рынка труда и преодоления пандемии. Президент высоко оценил значимость инициативы ООН ACT-Accelerator (ACT-A), направленной на обеспечение всеобщего доступа к тестам на коронавирус, а также к вакцинам и препаратам от вызываемого им заболевания COVID-19. Он в очередной раз подчеркнул важность равномерного распределения вакцин и препаратов от коронавируса в целях полной победы на ним, пообещав тесно сотрудничать в обеспечении доступа к ним развивающихся стран. Мун Чжэ Ин поприветствовал достижение участниками саммита договорённости по выработке мер упрощения передвижения между странами предпринимателей и квалифицированных кадров. Вместе с тем, глава РК призвал к созданию условий справедливой и стабильной внешней торговли и инвестиций, а также к восстановлению многосторонности в экономических взаимоотношениях. Мун Чжэ Ин рассказал о мерах южнокорейского правительства по поддержанию экономики в условиях пандемии и их положительных результатах, показавших положительный рост ВВП в третьем квартале.