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Политика

Лидеры Большой двадцатки обязались поддержать восстановление глобальной экономики

Write: 2020-11-23 10:29:29Update: 2020-11-23 19:03:58

Photo : YONHAP News

«Мы обязуемся вести мир к  формированию сильной, устойчивой, сбалансированной  полноценной эпохи после пандемии COVID-19». Об этом говорится в декларации, принятой  по итогам ежегодного саммита Большой двадцатки, который состоялся 21-22 ноября в формате видеоконференции под  председательством Саудовской Аравии. В документе говорится о поддержке многосторонней торговой системы и открытых рынков, а также готовности работать над обеспечением равных условий для создания благоприятной деловой среды. Лидеры стран Большой двадцатки заявили о  решимости обеспечить стабильные и  бесперебойные поставки энергоресурсов для  достижения экономического роста. Они поддержали инициативу о продлении до июня 2021 года моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира. В декларации отмечается, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но восстановление остаётся «неравномерным, весьма неопределённым и подверженным повышенным рискам спада». В этой связи участники саммита обязались делать всё возможное для защиты жизней, рабочих мест и доходов, призвали активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они  пообещали «не жалеть усилий» для обеспечения справедливого распределения вакцин, лекарств и тестов от COVID-19.
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