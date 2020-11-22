Лидеры Большой двадцатки обязались поддержать восстановление глобальной экономики

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«Мы обязуемся вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной полноценной эпохи после пандемии COVID-19». Об этом говорится в декларации, принятой по итогам ежегодного саммита Большой двадцатки, который состоялся 21-22 ноября в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. В документе говорится о поддержке многосторонней торговой системы и открытых рынков, а также готовности работать над обеспечением равных условий для создания благоприятной деловой среды. Лидеры стран Большой двадцатки заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста. Они поддержали инициативу о продлении до июня 2021 года моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира. В декларации отмечается, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но восстановление остаётся «неравномерным, весьма неопределённым и подверженным повышенным рискам спада». В этой связи участники саммита обязались делать всё возможное для защиты жизней, рабочих мест и доходов, призвали активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они пообещали «не жалеть усилий» для обеспечения справедливого распределения вакцин, лекарств и тестов от COVID-19.