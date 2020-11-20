Сеул призывает Пхеньян возобновить постоянную связь

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Возобновление постоянной связи между двумя Кореями станет отправной точкой для восстановления отношений между Югом и Севером. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён, выступая в понедельник на форуме по вопросам восстановления линий связи между двумя Кореями. Они остаются разорванными с тех пор, как в июне северокорейская сторона уничтожила пункт оперативной связи в Кэсоне в знак протеста против отправки с Юга антипхеньянских листовок. Министр назвал действия Севера «большой ошибкой, которая разрушила надежды нашего народа на мир». Он призвал Пхеньян приложить усилия, чтобы не допустить обострения враждебности. По мнению Ли Ин Ёна, было бы полезно обменяться представительствами, открыв их в столицах Юга и Севера, либо открыть пункты связи не только в Кэсоне, но и в других районах Северной Кореи, включая Синыйчжу, Рачжин и Сонбон.