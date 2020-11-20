Действие усиленных карантинных мер продлится в Сеуле до конца года

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Усиленные карантинные меры, которые вводятся 24 ноября в связи с новой вспышкой COVID-19, будут действовать в Сеуле до конца текущего года. Об этом сообщил в понедельник представитель столичной мэрии. Религиозным учреждениям настоятельно рекомендуется проводить службы в формате видеоконференции. Караоке, кафе и ресторанам рекомендовано ограничить число посетителей и соблюдать между ними социальную дистанцию. После 22 часов количество городских автобусов и поездов метрополитена будет сокращено на 20% от обычного уровня, чтобы минимизировать передвижение людей. Запрещается проведение уличных шествий и митингов с участием более чем 10 человек. В преддверии единого государственного экзамена, проведение которого назначено на 3 декабря, экзаменационные пункты будут тщательно проверены.