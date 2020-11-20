На военной базе в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо – 31 новый случай COVID-19

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23 ноября на военной базе в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо выявлен 31 новый случай COVID-19. Заболели 26 солдат-срочников и 5 офицеров. Как сообщили в министерстве обороны, это самый высокий суточный рост числа инфицированных среди военнослужащих. Общее количество заболевших на базе в уезде Чхольвон-гун составило 37 человек, но существуют опасения, что их будет больше, поскольку все 200 военнослужащих из данного подразделения контактировали друг с другом. По состоянию на утро 23 ноября, в воинских подразделениях по всей стране подтверждены в общей сложности 263 случая COVID-19. Как сообщил представитель минобороны полковник Мун Хон Сик, с 24 ноября отменяются отпуска для военнослужащих столичного региона. Выход за пределы военных баз разрешён лишь в исключительных случаях. В настоящее время в карантине в соответствии с инструкциями органов здравоохранения находятся 1.673 военнослужащих, и ещё 1.832 человека изолированы в рамках более строгих антивирусных мер, принятых министерством обороны.