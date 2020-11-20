США призывают РК к углублению связей в области космической обороны

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Начальник штаба космических операций вооружённых сил США генерал Джон Рэймонд призвал РК к более тесному сотрудничеству в области космической обороны, чтобы лучше справиться с возникающими угрозами и повышать взаимный оборонный потенциал. Призыв прозвучал в видеообращении генерала Рэймонда к участникам симпозиума по космической обороне, который прошёл в понедельник в Сеуле. Он был организован министерством обороны РК. «Сегодня космическая мощь является проводником национальной мощи, процветания и престижа. Так же, как мы сотрудничаем на суше, на море и в воздухе, мы должны расширять сотрудничество в космосе»,- отметил генерал Рэймонд. Он подчеркнул, что космический потенциал лежит в основе безопасности на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе.