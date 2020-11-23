В столичном регионе действует второй уровень социального дистанцирования

Photo : KBS News

В соответствии с решением правительства страны, начиная с 24 ноября, в столичном регионе РК начал действовать второй уровень социального дистанцирования. Это третья ступень пятиуровневой шкалы. Ужесточение карантинных мер вызвано резким ростом числа новых случаев COVID-19. Объекты особого риска, в том числе, ночные клубы, должны приостановить свою деятельность. Рестораны могут обслуживать посетителей только до 21 часа, после чего они должны работать навынос или осуществлять доставку. Закрытые спортивные сооружения, такие как тренажёрные и бильярдные залы, тоже должны прекращать работу в 21 час. После 22 часов количество городских автобусов и поездов метрополитена сокращается на 20% от обычного уровня, чтобы минимизировать передвижение людей. Посещаемость детских садов, начальных и средних школ не должна превышать одной трети, а старших школ – двух третей списочного состава учащихся. Жителям столичного региона рекомендовано по возможности избегать посещения мест скопления людей.