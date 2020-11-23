Поездки в Пханмунчжом продолжатся, несмотря на усиление режима социального дистанцирования

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Программа поездок в пограничный пункт Пханмунчжом в демилитаризованной зоне продолжит действовать, несмотря на усиление мер социального дистанцирования. Об этом сообщил во вторник представитель министерства по делам воссоединения РК. Посещения объединённой зоны безопасности и других объектов в пределах демилитаризованной зоны возобновились в начале ноября после более чем годовой приостановки из-за вспышки африканской чумы свиней. Между тем, в рамках профилактических мер против COVID-19 максимальное количество туристов уменьшено вдвое. Необходимости в дальнейшем ужесточении карантинных мер нет, поскольку большинство объектов посещения находятся на открытом воздухе,- добавил представитель министерства. Программа поездок будет приостановлена, если будет введён третий, самый высокий уровень социального дистанцирования по пятиуровневой шкале.