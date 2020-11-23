Президент РК подтвердил цель перейти к 2050 году к углеродной нейтральности

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Выступая 22 ноября на ежегодном саммите Большой двадцатки, президент РК Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность заявленной ранее цели перейти к 2050 году к углеродной нейтральности в рамках борьбы с изменением климата. Об этом сообщил в понедельник представитель администрации президента Кан Мин Сок. По его словам, глава государства охарактеризовал данную цель как «смелую задачу» по решению проблемы нехватки энергии, которая может быть решена только посредством международного сотрудничества. Сеул планирует в этом году разработать долгосрочную схему достижения данной цели,- отметил Мун Чжэ Ин. Ранее он говорил, что отказ от углеродного топлива - непростая задача для страны, которая в значительной степени полагается на ископаемое топливо. Тем не менее, реагирование на изменение климата - это необходимость.