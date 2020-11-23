Новый посол РК в Японии предложил решение проблем двусторонних отношений

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Новым послом РК в Японии назначен Кан Чхан Иль, депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро. Его назначение рассматривается экспертами как желание президента Мун Чжэ Ина решить спорные вопросы в отношениях между двумя странами. В понедельник в интервью KBS новый посол выразил готовность попытаться решить одновременно несколько проблем в отношениях между Сеулом и Токио. Это, в частности, продление действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) и отмена ограничений на экспорт в РК японских сырьевых материалов. Что касается проблемы принудительной трудовой мобилизации корейцев во время Второй мировой войны, то новый посол предложил её постепенное решение путём диалога. Кан Чхан Иль особо подчеркнул важность улучшения двусторонних отношений в преддверии Олимпийских игр 2021 года в Токио. Он выразил надежду на то, что премьер-министр Ёсихидэ Суга, который известен как прагматичный политик, стремится к решению проблем в интересах обеих стран.