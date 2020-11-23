Иностранные инвесторы проявляют активность на Корейской бирже

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Главный индекс Корейской биржи KOSPI приблизился в понедельник к историческому максимуму из-за роста спроса на южнокорейские ценные бумаги среди иностранцев на фоне надежд на быстрое восстановление экономики. Он вырос почти на 2%, превысив исторически важный рубеж в 2.600 пунктов. Ситуация связана с тем¸ что с начала ноября иностранные инвесторы массово скупали акции. До конца месяца осталось пять торговых дней, и они уже купили акции на 6 трлн 400 млрд вон (5 млрд 700 млн долларов), что является вторым по величине месячным показателем в истории Корейского фондового рынка. В то время как в начале пандемии COVID-19 популярностью среди иностранцев пользовались акции компаний, связанных с бесконтактными услугами, во второй половине года инвесторы выбирают акции экспортных компаний, например, производителей стали, полупроводников и аккумуляторов. В этом году РК занимает второе место в мире по темпам роста основного биржевого индекса.