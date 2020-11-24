Новая администрация США активизирует контакты с союзниками в АТР

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Избранный президент США Джо Байден обещает активизировать контакты Вашингтона с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявляя, что «Америка становится сильнее всего, когда она работает со своими союзниками». Заявление прозвучало во вторник, когда Джо Байден представлял на пресс-конференции в Делавэре свою команду, которая будет заниматься вопросами национальной безопасности. Он отметил, что американская внешняя политика и национальная безопасность будут «не только исправлены, но и переосмыслены для следующего поколения». Избранный президент США назначил ветерана по вопросам безопасности и внешней политики Тони Блинкена на пост государственного секретаря, а Джейка Салливана - советником по национальной безопасности. В своём выступлении Блинкен также отметил важность работы с союзниками. США не могут решить все мировые проблемы в одиночку, поэтому им необходимо сотрудничество и партнёрство с другими странами,- подчеркнул Блинкен.