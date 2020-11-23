Президент России: Ядерную проблему Корейского полуострова нужно решать путём переговоров

Ядерную проблему Корейского полуострова нужно решать исключительно дипломатическими средствами, путём переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая во вторник в Кремле на церемонии вручения верительных грамот, в которой принял участие новый посол КНДР в России Син Хон Чхоль. Российский президент отметил, что Москва выступает за дальнейшее укрепление добрососедских связей с Пхеньяном и готова продолжать работу по развитию всего спектра двусторонних отношений. Он напомнил, что в этом году отмечалось 75-летие освобождения Кореи от японского колониального правления. «За её свободу и независимость плечом к плечу с корейскими патриотами сражались воины Красной армии», - добавил Владимир Путин. Посол Син Хон Чхоль прибыл в Москву ещё в феврале этого года, но церемония вручения верительных грамот ранее не проводилась из-за пандемии COVID-19