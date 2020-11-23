Глава МИД РК призвала Центральную Азию поддержать мирные усилия Сеула

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва обратилась в среду с призывом к странам Центральной Азии поддержать стремление Сеула установить прочный мир на Корейском полуострове. Выступая на 13-м Форуме сотрудничества Корея - Центральная Азия», глава южнокорейского МИД отметила, что «мир и процветание на Корейском полуострове - это также путь к миру и общему процветанию на всём евразийском континенте». Несмотря на зашедший в тупик диалог с Северной Кореей, Кан Гён Хва подчеркнула решимость Сеула продолжать усилия по «устранению угрозы войны и ядерного оружия на полуострове». Участники форума - высокопоставленные официальные представители стран Центральной Азии, в том числе, ведущие дипломаты Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана – обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.