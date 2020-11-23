Рождаемость в РК находится на рекордно низком уровне

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Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, в сентябре этого года в РК родились 23.566 детей, что на 2,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самое низкое количество новорождённых за сентябрь с 1981 года, когда начался сбор соответствующей статистики. За первые девять месяцев этого года в стране родились 211.768 детей, что на 8,8% меньше, чем год назад. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число детей, рождаемых женщиной в течение её жизни, составил в прошлом году 0,92. РК – единственная страна-член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с показателем ниже единицы. Уровень воспроизводства, который позволил бы сохранить население страны на нынешнем уровне должен составлять 2,1. В 1970 году он составлял 4,53. Количество рождений на тысячу человек населения в год также достигло нового минимума - 5,9. В сентябре в стране умерли 24.361 человек, что на 3,4% больше в годовом исчислении. Таким образом, смертность превышает рождаемость, что является явным признаком неизбежного сокращения численности населения.