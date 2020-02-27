Главы МИД РК и Китая проведут переговоры в Сеуле

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в среду вечером с визитом в Сеул, где в четверг обсудит со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва вопросы активизации двусторонних обменов на высоком уровне, ситуацию на Корейском полуострове и в регионе, глобальные проблемы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Как сообщили в южнокорейском МИД, в повестку переговоров также включены вопросы, касающиеся организации визита президента Китая Си Цзиньпина в РК и организации трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита. В ходе трёхдневного визита глава китайского внешнеполитического ведомства встретится также с бывшим лидером Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чханом, старшим секретарём президента РК по иностранным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ином, спикером Национального собрания Пак Пён Соком, председателем парламентского комитета по иностранным делам Сон Ён Гилем.