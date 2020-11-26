Пандемия COVID-19 подтвердила важность искусственного интеллекта

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Правительство ускорит внедрение инноваций в области технологий искусственного интеллекта, устранив юридические и системные препятствия. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на совещании по вопросам активизации сектора искусственного интеллекта. Оно состоялось в среду в Корейском международном выставочном центре в городе Кояне провинции Кёнгидо с участием представителей компаний Naver, Kakao, KT, SK Telecom и Samsung Electronics. Глава государства напомнил, что расширение цифровой инфраструктуры является основой корейского варианта Нового курса, а искусственный интеллект стал одной из ключевых технологий четвёртой промышленной революции. Кроме того, он продемонстрировал «беспрецедентные возможности» в ответ на кризис COVID-19, когда активно использовались цифровые технологии для мониторинга и отслеживания источников передачи вируса.