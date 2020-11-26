Число новых случаев COVID-19 – максимальное за восемь месяцев

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 ноября в стране зарегистрированы 583 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 32.318 человек. Количество инфицированных впервые с 6 марта этого года превысило 500 человек. Впервые за долгое время о новых случаях заражения вирусом сообщили все 17 регионов страны. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда вспышки вируса могут произойти в любом месте. Поскольку третья волна пандемии набирает обороты, необходимо строго соблюдать требования социального дистанцирования», - заявил 26 ноября на ежедневной пресс-конференции министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху. В столичном регионе зарегистрированы 415 инфицированных. От осложнений, вызванных вирусом COVID-19, умерли 2 человека, в результате чего общее число умерших составило 515. Коэффициент смертности - 1,59%. Завершили лечение 125 человек, а общее число вылечившихся – 26.950. Проходят курс лечения 4.843 человека, 78 из них находятся в критическом или тяжёлом состоянии.