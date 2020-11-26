Банк Кореи сохранил учётную ставку

Photo : KBS News

Банк Кореи принял в четверг решение сохранить учётную ставку на прежнем рекордно низком уровне 0,5%. В заявлении комитета по денежно-кредитной политике главного финансового учреждения страны говорится, что экономика восстанавливается умеренными темпами, а экспорт возобновил рост. В марте и в мае этого года Банк Кореи снижал учётную ставку, прогнозируя ухудшение состояния экономики в связи с пандемией COVID-19. С учётом ситуации с экспортом Банк Кореи улучшил также прогноз роста отечественной экономики на этот год с минус 1,3% до минус 1,1%.