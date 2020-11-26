Остановка угольных электростанций сократит выбросы мелкой пыли

Photo : YONHAP News

В рамках усилий правительства РК по сокращению выбросов мелкой пыли в течение нынешнего зимнего сезона планируется закрыть от 9 до 16 угольных электростанций. Об этом сообщили в четверг в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Ряд станций будут поддерживать выходную мощность на уровне 80% в зависимости от спроса. Ожидается, что за период с декабря текущего по февраль следующего года выбросы мелкой пыли, связанной с углём, сократятся на 43% по сравнению с тем, что было два года назад. Прошлой зимой приостанавливалась работа 15 угольных электростанций. Мелкая пыль, которая может проникать глубоко в лёгкие, является потенциальной причиной респираторных заболеваний и рака. В 2019 году доля угольных электростанций составляла около 25%, а атомных – 40% южнокорейской энергетики.