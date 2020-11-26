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Экономика

Зарубежные заказы строительных компаний РК с начала года превысили 30 млрд долларов

Write: 2020-11-26 12:02:37Update: 2020-11-26 13:11:18

Зарубежные заказы строительных компаний РК с начала года превысили 30 млрд долларов

Photo : YONHAP News

Объём зарубежных заказов, полученных южнокорейскими строительными компаниями с начала текущего года, составил 30 млрд 200 млн долларов, что на 68% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в четверг в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Достижению столь впечатляющих результатов помогла рабочая группа, которая была сформирована в начале года с целью продвижения заказов на строительство промышленных и жилых объектов в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке в условиях неопределённости, вызванной пандемией COVID-19. Министерство призвало строительные компании продолжить освоение новых рынков в следующем году.
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