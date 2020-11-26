KOTRA провело акцию Korea Sale Festa in Russia

Photo : KBS News

Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) организовало в октябре распродажу корейских товаров в России - Korea Sale Festa in Russia. Мероприятие длилось три недели - с 19 октября по 8 ноября на трёх наиболее крупных торговых онлайн-площадках России: Wildberries, Ozon и Beautyforce.store. В нём приняли участие около 270 брендов, которые предоставили скидки на 10 тыс. наименований товаров. По итогам акции продажи выросли в 2,7 раза по сравнению с показателями в обычные дни. Мероприятие было организовано по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Россией. Представители агентства отмечают, что подобные акции будут проводиться регулярно, учитывая быстрый рост онлайн-рынка в России.