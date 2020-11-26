Samsung – лидер рынка смартфонов в Западной Европе в третьем квартале

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Южнокорейская компания Samsung Electronics сохранила лидирующие позиции на рынке смартфонов в Западной Европе в третьем квартале текущего года. По данным международной исследовательской компании International Data, с июля по сентябрь южнокорейский производитель поставил в Западную Европу 10 млн 300 тыс. смартфонов, что составляет 35,6% рынка. На втором месте Apple, которая поставила на тот же рынок и за тот же период 8 млн 200 тыс. iPhone, заняв 28,5% рынка. Китайская компания Xiaomi на третьем месте - 3 млн 700 тыс. смартфонов и 12,8% рынка. Что касается планшетов, то лидером западноевропейского рынка является Apple, чьи поставки составили в третьем квартале 2 млн 600 тыс. iPad - 31,8% рынка. На втором месте Samsung с долей в 28% рынка, на третьем - китайская компания Lenovo.