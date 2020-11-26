Банк Кореи улучшил прогноз роста экономики на этот год до -1,1%

Photo : YONHAP News

Банк Кореи улучшил в четверг прогноз роста отечественной экономики на этот год с минус 1,3% до минус 1,1%. Прогноз на 2021 год также пересмотрен. Он повышен с 2,8% до 3%. Прогнозируемый рост потребительских цен по итогам текущего года составит 0,5%, что на 0,1% превышает предыдущий прогноз. В заявлении Банка Кореи говорится, что отечественная экономика демонстрирует признаки умеренного восстановления, а инвестиции в средства производства и строительные проекты постепенно увеличиваются. Между тем, из-за новой волны COVID-19, охватившей весь мир, темпы восстановления являются неустойчивыми. Мировая экономическая ситуация будет в значительной степени зависеть от того, удастся ли справиться с пандемией COVID-19, а также от ответных мер стран мира,- говорится в заявлении Банка Кореи.