В Берлине перед статуей «Девочка мира» состоялся митинг

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В Берлине перед памятником жертвам сексуального рабства периода Второй мировой войны состоялся митинг с призывом уважать права женщин. Мероприятие состоялось 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Митинг провели местные правозащитные организации. Место выбрано не случайно. Представители организаций подчеркнули, что данная статуя «Девочка мира», установленная в центре Берлина в конце сентября, является свидетельством преступлений против женщин во время войны и символом борьбы с такими преступлениями. Участники митинга выразили солидарность с жертвами сексуального рабства в японской армии, сев на стулья, подражая «Девочке мира». В знак протеста против давления японских и местных политиков, требовавших снести статую, митингующие прикрепили на маски наклейки в виде крестов. Они считают, что, пытаясь снести статую в Берлине, японские власти хотят скрыть свою империалистическую историю и заставить жертвы сексуального рабства замолчать. В настоящий момент по инициативе различных гражданских организаций местные власти рассматривают вопрос о сохранении данной статуи. Решение будет принято в декабре.