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Власти Сеула рассматривают возможность ужесточения карантинных мер из-за резкого роста числа новых случаев COVID-19. Об этом сообщила в четверг представитель департамента контроля и профилактики заболеваний столичной мэрии Пак Ю Ми. По её словам, действующая система карантинных мер недостаточно эффективна, поэтому по результатам двухдневной экспертной оценки могут быть предложены более строгие меры. В настоящее время в столичном регионе действует второй уровень социального дистанцирования, который предусматривает ограничения на работу объектов особого риска, в том числе, ночных клубов. Предприятия общественного питания работают с ограничениями. Треть сотрудников государственных учреждений переведены на удалённый режим работы. В дополнение к этим мерам, после 22 часов количество городских автобусов и поездов метрополитена сокращено на 20% от обычного уровня, чтобы минимизировать передвижение людей. Запрещены массовые мероприятия с участием более чем 10 человек. Пак Ю Ми призвала граждан следовать рекомендациям органов здравоохранения, не снимать маски в закрытых помещениях, в том числе, на рабочих местах, регулярно проветривать и дезинфицировать помещения, а также регистрировать посетителей.