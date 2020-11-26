Сеул может предоставить Пхеньяну продовольствие и удобрения

Photo : YONHAP News

Пандемия COVID-19 наносит существенный вред промышленному и сельскохозяйственному производству во всём мире, а изменение климата ещё больше ухудшает ситуацию. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён, выступая в четверг в Сеуле на международном форуме по вопросу обеспечения продовольствием. Он отметил, что «на этом фоне нельзя не думать о жителях Северной Кореи, страдающих от тройного удара - последствий наводнений, коронавируса и санкций». Он отметил, что Северу необходимо помочь в решении проблемы хронической нехватки продовольствия не позднее весны следующего года. Ли Ин Ён сказал, что Юг и Север совместными усилиями могут превратить Корейский полуостров в «более стабильный» регион, если они будут сотрудничать в решении гуманитарных вопросов.