Показатели Корейской биржи – на рекордно высоком уровне

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Корейская биржа закрылась в четверг с рекордно высокими показателями, поскольку пересмотренный прогноз Банка Кореи повысил настроения инвесторов. Корейская вона подорожала по отношению к доллару. Главный биржевой индекс KOSPI прибавил 24,37 пункта, или 0,94%, закрывшись на отметке 2.625,91 пункта. Продано около 1 млрд 400 млн акций на сумму 11 млрд 300 млн долларов. Акции основных компаний прибавили в цене. Акции Samsung Electronics подорожали на 2,1%, SK hynix – на 2,26%, акции ведущего производителя химической продукции LG Chem подорожали на 3,55%, производителя аккумуляторов Samsung SDI - на 2,23%, интернет-портала Naver - на 2,51%, его конкурента Kakao - на 1,91%. Курс национальной валюты составил 1.104,6 воны за доллар, что на 4,3 воны больше, чем на закрытии предыдущей сессии.