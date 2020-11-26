Президент РК поблагодарил Китай за «конструктивную роль» в мирном процессе

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Президент РК Мун Чжэ Ин принял в четверг министра иностранных дел Китая Ван И, находящегося с визитом в Сеуле. Правительство РК будет продолжать совместные усилия с мировым сообществом, включая Китай, чтобы документально подтвердить окончание Корейской войны и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова,- отметил южнокорейский лидер в начале встречи. Он выразил признательность Китаю за его «конструктивную роль и сотрудничество» в межкорейском мирном процессе, отметив, что Сеул и Пекин продолжают активное сотрудничество, несмотря на пандемию COVID-19, показывая тем самым пример другим странам. Две страны, в частности, внедрили систему ускоренного въезда для представителей деловых кругов. Напомнив, что Сеул и Пекин в 2022 году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, Мун Чжэ Ин призвал готовиться к «следующим трём десятилетиям отношений». Ван И передал Мун Чжэ Ину «особое устное послание» председателя КНР Си Цзиньпина, который придаёт особое значение «личной дружбе и взаимному доверию» с южнокорейским лидером.