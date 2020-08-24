Политические силы РК обсуждают дополнительный бюджет

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Правящая Демократическая партия Тобуро предложила в четверг выделить дополнительный бюджет на выплату третьей по счёту субсидии на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19 в размере около 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). Точную сумму правительство определит на основе анализа ущерба по конкретным секторам экономики, а сама поддержка должна быть избирательной. Данное решение принято на закрытом заседании высшего совета партии. Между тем, главная оппозиционная партия Сила народа предлагает выделить 3 трлн 600 млрд вон (3 млрд 200 млрд долларов), включив данные расходы в бюджет 2021 года. Ранее в этом году население страны дважды получало чрезвычайную помощь. Первые выплаты получили все домохозяйства без исключения. Второй раунд выплат был адресным, и помощь получили в основном самозанятые и владельцы малого бизнеса.