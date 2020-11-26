В РК второй день подряд более 500 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 26 ноября в стране зарегистрированы 569 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 32.887 человек. Более пятисот случаев инфекции фиксируются второй день подряд впервые с конца февраля. В столичном регионе зарегистрированы 346 инфицированных (65% общего количества по стране). Органы здравоохранения предупредили, что тенденция к росту случаев COVID-19 сохранится в течение некоторого времени. Тем не менее, пока ещё рано обсуждать ужесточение мер социального дистанцирования в столичном регионе. Уровень 2,5 может быть введён, если в течение недели среднесуточное число инфицированных будет превышать 400 человек. От осложнений, вызванных вирусом COVID-19, умер 1 человек, в результате чего общее число умерших составило 516. Коэффициент смертности - 1,57%. Завершили лечение 153 человека, а общее число вылечившихся – 27.103. Проходят курс лечения 5.268 человек, 77 из них находятся в критическом или тяжёлом состоянии.