Премьер-министр РК: Пандемия COVID-19 вновь набирает силу

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Пандемия COVID-19 вновь набирает силу, и об этом свидетельствует то, что второй день подряд в стране фиксируются более 500 новых случаев инфекции. Об это заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в пятницу на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он подчеркнул безотлагательность борьбы с быстрым распространением вируса. Если это не сделать, то опасения экспертов, что число новых случаев заболевания может превысить тысячу человек в день, могут стать реальностью, - сказал Чон Сэ Гюн. Он отметил, что инфицированные регистрируются во всех 17 регионах, попросив население по возможности оставаться дома и воздерживаться от массовых мероприятий. Чон Сэ Гюн поручил органам здравоохранения и местным органам власти обеспечить достаточное количество больничных коек, чтобы подготовиться к возможному росту числа пациентов в тяжёлом и критическом состоянии.