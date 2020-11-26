Торговля между КНДР и Китаем сократилась на 73%

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За первые девять месяцев этого года объём северокорейско-китайской торговли существенно сократился из-за закрытия Пхеньяном границы в целях предотвращения распространения COVID-19. Согласно отчёту Корейской ассоциации международной торговли, товарооборот между двумя странами за период с января по сентябрь этого года составил 530 млн долларов, что на 73% меньше, чем за тот же период прошлого года. Северокорейский экспорт в Китай упал на 70%, составив 46 млн долларов, а импорт упал на 73% до 490 млн долларов. В отчёте говорится, что длительное закрытие границ нанесло бóльший урон северокорейской экономике, чем международные санкции. Между тем, товарооборот Северной Кореи с Россией за первые три квартала года увеличился на 15% в годовом исчислении.