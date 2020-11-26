Более 70% жителей РК – за посредничество Сеула на переговорах США-КНДР

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Большинство южнокорейцев считают, что Сеул должен играть роль «посредника» на ядерных переговорах между США и КНДР. По результатам опроса, проведённого 20-21 ноября среди тысячи взрослых жителей разных регионов страны Национальным консультативным советом по вопросам воссоединения, 73,9% респондентов заявили, что Сеул «должен выступить в качестве посредника» на ядерных переговорах после вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. 35,3% «в целом» поддержали бы посредническую роль Сеула, а 38,6% поддержали бы её «в основном». 73,9% опрошенных заявили, что администрация Байдена должна продолжать усилия по улучшению связей с Севером. Что касается совместных военных учений РК и США, то 66,5% респондентов считают, что они должны быть проведены в соответствии с планом, 17,9% заявили, что учения следует сократить, а 10,8% ответили, что их следует отложить. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.