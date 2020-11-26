Глава МИД Китая завершает визит в Сеул

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Министр иностранных дел Китая Ван И завершает трёхдневный визит в Сеул. В пятницу утром он встретился со старшим секретарём президента РК по иностранным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ином и представителями руководства правящей Демократической партии Тобуро. Перед вылетом из Сеула глава китайского МИД встретится со спикером Национального собрания Пак Пён Соком. Накануне он провёл переговоры с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва. Министры достигли принципиального согласия по созданию комитета, которому будет поручено разработать дорожную карту будущего развития отношений между Сеулом и Пекином. В ходе встречи с президентом РК Мун Чжэ Ином глава китайского МИД передал ему «особое устное послание» председателя КНР Си Цзиньпина.