РК на втором месте в рейтинге «мягкой силы»

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В рейтинге «мягкой силы» государств мира РК заняла второе место после Германии. Список подготовлен британским журналом Monocle. В качестве подтверждения высоких достижений страны журнал приводит успехи в сфере развлечений, включающей кино и музыку, существование таких крупных брендов как Samsung, LG, Hyundai и других, образцовую систему противодействия COVID-19. Одновременно отмечаются сложности в северокорейской политике, свободе слова и прессы. Monocle отмечает, что в этом году применение обычных методов оценки осложнилось в связи с COVID-19, поэтому было решено отобрать десять стран, которые отличились в противостоянии актуальным вызовам. Указывается, что РК стала образцом для других стран в деле развития инноваций и индустрии развлечений. Особое внимание было уделено политике правительства РК по борьбе с COVID-19. В десятку лидеров «мягкой силы» также вошли Франция, Япония, Тайвань, Швейцария, Новая Зеландия, Швеция, Греция, Канада.