Президент РК объявил о создании комитета по углеродной нейтральности

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В ближайшее время в РК будет создан президентский комитет с участием как государственного, так и частного секторов для содействия реализации программы правительства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в пятницу на межведомственном совещании с участием министров экономического блока и руководства правящей партии. Он отметил, что углеродная нейтральность является глобальной тенденцией, и её достижение возможно при условии структурных изменений в энергетической системе страны. Это означает, что ископаемое топливо должно быть заменено возобновляемыми источниками энергии. В соответствии с объявленными мерами, в министерстве промышленности, торговли и энергетики будет введена должность заместителя министра по энергетической политике.