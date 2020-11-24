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Политика

Президент РК объявил о создании комитета по углеродной нейтральности

Write: 2020-11-27 13:33:56Update: 2020-11-27 13:35:54

Президент РК объявил о создании комитета по углеродной нейтральности

Photo : YONHAP News

В ближайшее время в РК будет создан президентский комитет с участием как государственного, так и частного секторов для содействия реализации программы правительства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в пятницу на межведомственном совещании с участием министров экономического блока и руководства правящей партии. Он отметил, что углеродная нейтральность является глобальной тенденцией, и её достижение возможно при условии структурных изменений в энергетической системе страны. Это означает, что ископаемое топливо должно быть заменено возобновляемыми источниками энергии. В соответствии с объявленными мерами, в министерстве промышленности, торговли и энергетики будет введена должность заместителя министра по энергетической политике. 
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