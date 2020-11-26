РК на шестом месте по количеству компаний-единорогов

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Сегодня в мире на слуху компании-единороги – стартапы, чья оценочная стоимость превышает миллиард долларов. РК заняла шестое место в мире по их количеству. Аналитическая компания CB Insights представила доклад на эту тему. В нём говорится, что по состоянию на 19 ноября в мире насчитывалось 500 компаний единорогов. 11 из них - южнокорейские. На первом месте США - 242 компании. На втором месте Китай – 119. Далее следуют Великобритания (24), Индия (24), Германия (12). РК обошла Израиль (8) и Японию (4), но сильно отстаёт от лидеров. Отмечается, что в последнее время скорость появления таких компаний растёт. Это может объясняться увеличением инвестиций в перспективные стартапы.