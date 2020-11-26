На территории Кэсонского комплекса возобновилась активность

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На 12 участках Кэсонского индустриального комплекса на территории КНДР возобновилась активность. Как сообщила радиостанция «Голос Америки», об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков, сделанных в октябре американской компанией Maxar Technologies. В частности, перемещение людей и транспорта зафиксировано на объектах электроснабжения и предприятий по производству текстильных изделий. На фотографиях, сделанных в первой половине ноября американской компанией Planet Labs, часть оборудования исчезла, а часть перемещена на другие объекты. При этом невозможно понять, являются ли они собственностью южнокорейских компаний. Межкорейский промышленный комплекс в Кэсоне прекратил работу в феврале 2016 года по решению тогдашнего президента РК Пак Кын Хе после четвёртого ядерного испытания, проведённого Пхеньяном. В ответ Пхеньян заморозил собственность южнокорейских компаний, которые работали в Кэсоне.