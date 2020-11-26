Глава МИД Китая: Юг и Север - хозяева Корейского полуострова.

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Юг и Север являются настоящими хозяевами Корейского полуострова, которые и должны решать его судьбу, а Китай как важный сосед будет продолжать играть «конструктивную роль» в усилиях по установлению прочного мира в регионе. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе состоявшейся в пятницу встречи со спикером Национального собрания РК Пак Пён Соком. Спикер отметил, что установление мирного режима на Корейском полуострове и денуклеаризация очень важны для мира и стабильности в Азии. Он попросил Китай рассмотреть вопрос о формировании органа сотрудничества в Северо-Восточной Азии для решения проблемы изменения климата.