С августа по ноябрь из РК депортированы около 900 нелегальных трудовых мигрантов

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В период с 1 августа по 2 ноября южнокорейские иммиграционные власти задержали 1.294 нелегальных иностранных рабочих, 885 из них были депортированы, четверо арестованы. Об этом сообщили в пятницу в министерстве юстиции РК. Арестованы также 254 их работодателя, 232 из них оштрафованы, 17 приговорены к условным срокам, пять находятся под следствием. Задержаны 25 брокеров, которые помогали нелегалам в трудоустройстве, трое из них арестованы. Нелегальные трудовые мигранты были выявлены после того, как в министерство поступили жалобы на рост необоснованных увольнений южнокорейских граждан из-за приёма на работу нелегалов.