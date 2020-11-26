Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

С августа по ноябрь из РК депортированы около 900 нелегальных трудовых мигрантов

Write: 2020-11-27 15:38:41Update: 2020-11-27 15:41:19

С августа по ноябрь из РК депортированы около 900 нелегальных трудовых мигрантов

Photo : YONHAP News

В период с 1 августа по 2 ноября южнокорейские иммиграционные власти задержали 1.294 нелегальных иностранных рабочих, 885 из них были депортированы, четверо арестованы. Об этом сообщили в пятницу в министерстве юстиции РК. Арестованы также 254 их работодателя, 232 из них оштрафованы, 17 приговорены к условным срокам, пять находятся под следствием. Задержаны 25 брокеров, которые помогали нелегалам в трудоустройстве, трое из них арестованы. Нелегальные трудовые мигранты были выявлены после того, как в министерство поступили жалобы на рост необоснованных увольнений южнокорейских граждан из-за приёма на работу нелегалов. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >