Индексы Корейской биржи достигли нового исторического максимума

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Индексы Корейской биржи достигли в пятницу нового исторического максимума, а курс национальной валюты достиг максимального показателя за 2,5 года. Причиной стали надежды на восстановление экономики, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса. Главный индекс KOSPI вырос на 7,54 пункта, или 0,29%, составив 2.384,22 пункта. Продано около 1 млн 200 тыс. акций на сумму 11 млрд 200 млн долларов. Акции лидера рынка Samsung Electronics подорожали на 0,29%, компании Hyundai Motor подорожали на 1,12%. Курс национальной валюты составил 1.103,2 вон за доллар, что на 1,4 воны больше, чем на закрытии предыдущей сессии.