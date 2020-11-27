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В столичном регионе усиливается карантинный режим

Write: 2020-11-30 10:24:57Update: 2020-11-30 16:28:14

В столичном регионе усиливается карантинный режим

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло в воскресенье решение усилить карантинный режим в столичном регионе, чтобы остановить распространение COVID-19, сохранив при этом второй уровень социального дистанцирования. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Чон Сэ Гюн. С полуночи 1 декабря прекращается работа тренажёрных залов и саун, которые в последнее время были основными очагами распространения инфекции. Закрываются спортивные залы в жилых комплексах, а ресторанам запрещено проводить рождественские и новогодние банкеты. Ограничения будут действовать до 7 декабря. За пределами столичного региона уровень социального дистанцирования повышается до 1,5. Он будет действовать как минимум до 14 декабря. Правительство рассмотрит вопрос о повышении уровня социального дистанцирования до второго в Пусане, западных районах провинции Канвондо, провинциях Кёнсан-Намдо, Чхунчхон-Намдо и Чолла-Пукто, где наблюдается рост заболеваемости.
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