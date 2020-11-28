В октябре в РК нулевой рост промышленного производства

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По данным Национального статистического управления, опубликованным в понедельник, объём промышленного производства в РК в октябре остался на уровне предыдущего месяца, а в годовом исчислении сократился на 2,7%. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях снизилось в октябре на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это вызвано снижением производства полупроводников и жидкокристаллических дисплеев. Розничные продажи сократились на 0,9% по сравнению с сентябрём, а инвестиции в производственные мощности уменьшились за тот же период на 3,3%. Потребление пострадало из-за затяжной пандемии COVID-19. Продажи товаров длительного пользования, таких как автомобили, выросли на 2%, а товаров недлительного пользования, таких как продукты питания, сократились на 5,7%. Производство в секторе услуг выросло на 1,2%.