В РК второй день подряд менее 500 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 ноября в стране зарегистрированы 438 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 34.201 человек. Менее пятисот новых случаев инфекции фиксируются второй день подряд, но органы здравоохранения считают, что это связано с сокращением тестирований в выходные дни. На прошлой неделе усилились опасения по поводу начала третьей волны инфекций. В этой связи в столичном регионе усилен карантинный режим в рамках второго уровня социального дистанцирования. В других регионах страны на две недели вводится уровень 1,5. От осложнений, вызванных вирусом COVID-19, умерли 3 человека, в результате чего общее число умерших составило 526. Завершили лечение 111 человек, а общее число вылечившихся – 27.653. Проходят курс лечения 6.022 человека, 76 из них находятся в критическом или тяжёлом состоянии.