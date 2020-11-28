Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

Политбюро ЦК ТПК обсудило подготовку к съезду и экономические вопросы

Write: 2020-11-30 11:28:25Update: 2020-11-30 11:29:16

Политбюро ЦК ТПК обсудило подготовку к съезду и экономические вопросы

Photo : KBS News

Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын провёл в воскресенье 21-е заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), посвящённое подготовке к VIII съезду партии. Его проведение запланировано на январь 2021 года. Как сообщило агентство ЦТАК, на заседании был заслушан доклад подготовительного комитета съезда, в том числе, об итогах работы партийных организаций всех уровней. Были рассмотрены также «ключевые вопросы совершенствования и укрепления партийной идеологической работы». Кроме того, Политбюро «обсудило меры по важным вопросам выполнения ближайших экономических задач на этот год и единогласно приняло ключевые решения». На заседании подчёркивалась необходимость «поставить деятельность и управление реализацией экономической политики партии на научную основу, проявить больше самоотверженности и ответственности». Участники заседания подвергли «жёсткой критике органы экономического руководства за неспособность преодолеть субъективизм и формализм в своей работе»,- говорится в сообщении ЦТАК.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >