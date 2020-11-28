Очаги COVID-19 продолжают возникать в местах скопления людей

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Если сохранится текущая ситуация, когда постоянно возникают мелкие очаги инфекции в таких местах скопления людей как тренажёрные залы, интернет-кафе и сауны, третья волна COVID-19 может продлиться долгое время. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Кан До Тхэ, выступая в понедельник на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он сказал, что в настоящее время трудно остановить распространение инфекции, поскольку существующая система отслеживания контактов несовершенна, а количество бессимптомных случаев растёт. Отсутствие надлежащего лечения приводит к опасным последствиям для здоровья,- подчеркнул Кан До Тхэ. Он в очередной раз призвал отменить мероприятия с участием более чем десяти человек, поскольку они могут быть источниками инфекции.