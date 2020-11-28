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Корея: Юг-Север

Сеул ведёт переговоры с ВПП ООН о возврате денег, направленных на помощь КНДР

Write: 2020-11-30 12:34:08Update: 2020-11-30 12:35:04

Сеул ведёт переговоры с ВПП ООН о возврате денег, направленных на помощь КНДР

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК ведёт переговоры со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН о возврате денег, направленных на реализацию проекта оказания гуманитарной помощи Пхеньяну. В июне прошлого года южнокорейское правительство приняло решение поставить в Северную Корею 50 тыс. тонн риса, направив ВПП 11  млн 600 тыс. долларов для покрытия расходов на его транспортировку и контроль за распределением. Однако Север отказался принимать помощь в знак протеста против совместных южнокорейско-американских военных учений. Как сообщил в понедельник представитель министерства по делам воссоединения Ё Сан Ги, деньги предполагается вернуть к концу года.   Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается КНДР, местные власти отвергают любую внешнюю помощь под тем предлогом, что она может увеличить риск распространения COVID-19.
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